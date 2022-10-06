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Питали, як здатись у полон: росіяни понад 2 тис. разів подзвонили у проєкт "Хочу жити" у перші тижні його роботи

6 жовтня, 2022 четвер
16:00
війна з Росією Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в перші тижні роботи проєкту "Хочу жити" на його гарячу лінію росіяни дзвонили понад 2 тис. разів

Про це вона написала на фейсбуці.

"Росіяни не дуже охоче йдуть воювати в Україну. Про це свідчать понад дві тисячі дзвінків на «гарячу лінію» проєкту «Хочу жити» у перші тижні його роботи. Запитують, як здатися в полон. Це правильне рішення - Україна гарантує дотримання усіх норм міжнародного гуманітарного права", - ідеться в повідомлені.

  • 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в країні. Пізніше громадянам РФ, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.
  • Українські прикордонники записали відеозвернення до росіян, де закликали здаватися в полон.

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Україна
російська армія
полонені
Ганна Маляр
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