Про це вона написала на фейсбуці.

"Росіяни не дуже охоче йдуть воювати в Україну. Про це свідчать понад дві тисячі дзвінків на «гарячу лінію» проєкту «Хочу жити» у перші тижні його роботи. Запитують, як здатися в полон. Це правильне рішення - Україна гарантує дотримання усіх норм міжнародного гуманітарного права", - ідеться в повідомлені.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в країні. Пізніше громадянам РФ, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.

Українські прикордонники записали відеозвернення до росіян, де закликали здаватися в полон.