Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ.

"Ви, розхідний матеріал, а втрат ніхто не рахує. Поставте собі запитання, за що ви воюєте? За страх ваших вождів втратити владу? За їхній образ життя, створений на грошах, украдених у вас та ваших родин? За їхню тупість та некомпетентність? Україна ніколи не погрожувала російській федерації. Сьогодні ви воюєте не з НАТО. Скільки б вам про це не говорили кремлівські пропагандисти. Ви воюєте проти України", - йдеться у зверненні.

Росіянам нагадали, що вони перебувають на території чужої країни та беруть участь у воєнних злочинах російського керівництва.

Натомість, Збройні сили України захищають свій народ та свою країну від їх агресії і українські воїни готові захищати свою Батьківщину до останнього

"Збережіть своє життя та майбутнє. Відмовтеся від участі у кривавій путінській війні, складіть зброю заради вашого безпечного та мирного майбутнього", - закликають українські сили оборони.

Командування Збройних сил України радить росіянам здатися у полон . Їм гарантуватимуть дотримання Женевських конвенцій щодо полонених, медичну допомогу, зв'язок із рідними та близькими.

Щоб здатися у полон за попередньою домовленістю, треба зв'язатися із представниками ЗСУ на номерами телефонів: +38 066 580 34 98 або +38 093 119 29 84. Або скористатися чатботом у месенджері Телеграм "Хочу жить".

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували російського окупанта, який повернувся на війну після полону

За два тижні ще тисяча російських військових звернулися на гарячі лінії, щоб здатися в український полон



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