ЗСУ ліквідували російського окупанта, який повернувся на війну після полону
Воїни ЗСУ знищили російського гранатометника Натана Касаткіна, який повернувся воювати в Україну після полону
Про це офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) повідомив у телеграмі.
"Єфрейтор контрактної служби 11 ОДШБР на посаді гранатометника Касаткін Натан з Чити вирішив, що одного разу мало, після обміну знову вирушив в Україну, де 18 жовтня остаточно успішно демобілізований", - написав Штефан.
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