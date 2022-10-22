ЗСУ ліквідували російського окупанта, який повернувся на війну після полону

Про це офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) повідомив у телеграмі.

"Єфрейтор контрактної служби 11 ОДШБР на посаді гранатометника Касаткін Натан з Чити вирішив, що одного разу мало, після обміну знову вирушив в Україну, де 18 жовтня остаточно успішно демобілізований", - написав Штефан.

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