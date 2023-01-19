У РФ звинуватили Україну в ракетному ударі по Брянській області

Про це повідомив губернатор області Олександр Богомазов.

Він також заявив, нібито російська ППО збила "ракету". За його словами, руйнувань та постраждалих немає, на місці "працюють" екстрені служби.

На хуторі Тоненьке в Бєлгородській області РФ 14 січня почалась пожежа, через яку здетонував склад боєприпасів у домі культури. Відомо про 13 поранених та 3 загиблих російських військових.

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