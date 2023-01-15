Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Також зазначається, що 15 місцевих жителів були евакуйовані.

Своєю чергою російські телеграм-канали повідомляють, що у домі культури знаходилась база російських військових. За їх інформацією, командир взводу підірвав гранату РГД-5, через що почалась пожежа площею 450 метрів квадратних, яка і викликала детонацію боєприпасів.

У Бєлгородській області Росії під час ремонту танка Т-72 здетонував боєприпас, одна бойова машина знищена та ще дві отримали пошкодження.

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