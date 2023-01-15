У Бєлгородській області здетонував склад боєприпасів: троє російських військових знищено, 13 поранено
На хуторі Тоненьке в Бєлгородській області РФ 14 січня почалась пожежа, через яку здетонував склад боєприпасів у домі культури. Відомо про 13 поранених та 3 загиблих російських військових
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Також зазначається, що 15 місцевих жителів були евакуйовані.
Своєю чергою російські телеграм-канали повідомляють, що у домі культури знаходилась база російських військових. За їх інформацією, командир взводу підірвав гранату РГД-5, через що почалась пожежа площею 450 метрів квадратних, яка і викликала детонацію боєприпасів.
- У Бєлгородській області Росії під час ремонту танка Т-72 здетонував боєприпас, одна бойова машина знищена та ще дві отримали пошкодження.
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