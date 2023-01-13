Про це інформують росЗМІ.

Увечері 12 січня на ремонтно-технічній базі, як пише видання, через порушення правил пожежної безпеки під час ремонту танка Т-72 трапився інцидент.

"Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, у результаті чого він був знищений. Вогонь перекинувся на два інших Т-72, що стояли неподалік, проте їх вдалося врятувати", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що рятувальники прибули на місце лише через дві години після загоряння. Ніхто не постраждав.

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