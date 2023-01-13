У Бєлгородській області під час ремонту "демілітаризувався" танк, ще два отримали пошкодження, - росЗМІ
У Бєлгородській області Росії під час ремонту танка Т-72 здетонував боєприпас, одна бойова машина знищена та ще дві отримали пошкодження
Про це інформують росЗМІ.
Увечері 12 січня на ремонтно-технічній базі, як пише видання, через порушення правил пожежної безпеки під час ремонту танка Т-72 трапився інцидент.
"Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, у результаті чого він був знищений. Вогонь перекинувся на два інших Т-72, що стояли неподалік, проте їх вдалося врятувати", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що рятувальники прибули на місце лише через дві години після загоряння. Ніхто не постраждав.
- Нагадаємо, у ТРЦ "Мега Хімки", що на Ленінградському шосе в Москві, в процесі зварювальних робіт сталося займання у відділі господарських товарів - загинув охоронець, а збитки сягають 30 млрд рублів.
- 15 грудня в Ангарську, що в Іркутській області РФ, стався вибух і спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.
- У станиці Тбіліській Краснодарського краю відбулося займання у торговому центрі "Вега". Площа пожежі склала тисячу кв. м.
- На крейсері "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську сталася пожежа: авіаносець знаходився на ремонтному заводі "Звездочка" в Мурманську, коли сталося загоряння.
- Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков 11 січня заявив про "обстріл" села Старий Хутір, пошкоджено лінії електропередачі, дві вулиці лишились без світла.
- У столиці Росії, на водосховищі Москви, 12 січня загорівся транспортний буксир "Адлер".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 41.93Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе