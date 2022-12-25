У РФ на Кубані сталася пожежа в торговому центрі, вогонь охопив площу в 1 тис. м кв.

Про це звітували в регіональному МНС РФ.

Зазначається, що в станиці Тбіліській Краснодарського краю горів торговий центр "Вега". Площа пожежі досягла тисячі квадратних метрів.

Диспетчери Тбіліського пожежно-рятувального гарнізону отримали дані про подію о 8:15. Спеціалісти з'ясували, що загорівся магазин одягу на другому поверсі.

В екстрених службах повідомили: станом на 10:09 пожежа ліквідована, росіяни не постраждали.

Нагадаємо, 9 грудня У ТРЦ "Мега Хімки", що на Ленінградському шосе в Москві, в процесі зварювальних робіт сталося займання у відділі господарських товарів - загинув охоронець, а збитки сягають 30 млрд рублів.

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