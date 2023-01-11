Про це він написав у телеграмі.

Зазначається, що через уламки снаряда вибило вікна у п'яти приватних домоволодіннях, посічені огорожі та вхідні двері. Також пошкоджено лінію електропередачі, без світла залишились 2 вулиці.

Постраждалих серед цивільних немає.

Унаслідок нібито обстрілу 18 грудня в російській Бєлгородській області порушено електропостачання.

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