Росія заявила про обстріл села у Бєлгородській області, пошкоджені лінії електропередачі
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про "обстріл" села Старий Хутір, пошкоджено лінії електропередачі, дві вулиці лишились без світла
Про це він написав у телеграмі.
Зазначається, що через уламки снаряда вибило вікна у п'яти приватних домоволодіннях, посічені огорожі та вхідні двері. Також пошкоджено лінію електропередачі, без світла залишились 2 вулиці.
Постраждалих серед цивільних немає.
- Унаслідок нібито обстрілу 18 грудня в російській Бєлгородській області порушено електропостачання.
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