"Хлопки" біля Бєлгорода: 14 тисяч росіян залишилися без світла

Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у телеграм.

"Без світла залишаються близько 14 тисяч жителів. Аварійні бригади приступають до перепідключення на резервні джерела живлення", - йдеться в повідомленні.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що над містом спрацювала ППО, внаслідок чого одна людина загинула, вісім отримали поранення різного ступеню важкості.

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