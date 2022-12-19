"Хлопки" біля Бєлгорода: 14 тисяч росіян залишилися без світла
Унаслідок нібито обстрілу 18 грудня в російській Бєлгородській області порушено електропостачання
Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у телеграм.
"Без світла залишаються близько 14 тисяч жителів. Аварійні бригади приступають до перепідключення на резервні джерела живлення", - йдеться в повідомленні.
- Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що над містом спрацювала ППО, внаслідок чого одна людина загинула, вісім отримали поранення різного ступеню важкості.
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