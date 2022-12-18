У Бєлгороді спрацювала ППО: вісім людей поранено, один загинув
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що над містом спрацювала ППО, внаслідок чого одна людина загинула, вісім отримали поранення різного ступеню важкості
Про це він написав у телеграмі.
За його словами, поранено 8 осіб, одна людина у реанімації. Одній з постраждалих жінок уламками пошкодило обличчя, ще одному чоловіку - спину. Також відомо про одного загиблого - чоловік із Тамбова працював у підрядній організації на будівництві цеху для птахофабрики.
Було пошкоджено корпус птахофабрики та машини спецтехніки. Окрім того, за даними Гладкова, є пошкодження у 4 багатоповерхівках, 14 приватних будинках та 9 автомобілях.
- 15 грудня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про "обстріл" села Старий Хутір, внаслідок чого було пошкоджено лінію електропередач, частина населеного пункту знеструмлена.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
⠀
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе