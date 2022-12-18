Про це він написав у телеграмі.

За його словами, поранено 8 осіб, одна людина у реанімації. Одній з постраждалих жінок уламками пошкодило обличчя, ще одному чоловіку - спину. Також відомо про одного загиблого - чоловік із Тамбова працював у підрядній організації на будівництві цеху для птахофабрики.

Було пошкоджено корпус птахофабрики та машини спецтехніки. Окрім того, за даними Гладкова, є пошкодження у 4 багатоповерхівках, 14 приватних будинках та 9 автомобілях.

15 грудня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про "обстріл" села Старий Хутір, внаслідок чого було пошкоджено лінію електропередач, частина населеного пункту знеструмлена.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



⠀

