Росіяни заявили про "обстріл" села у Бєлгородській області, частина населеного пункту без світла
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про "обстріл" села Старий Хутір, внаслідок чого було пошкоджено лінію електропередач, частина населеного пункту знеструмлена
Про це він пише у телеграмі.
За його словами, під "обстріл" потрапило село Старий Хутір Валуйського міського округу, осколками снаряда пошкоджено лінію електропередачі, частину села знеструмлено. На місці працюють аварійні служби, ніхто з місцевого населення не постраждав.
- 27 листопада в Шебекіно Бєлгородської області було пошкоджено лінії електропередачі, унаслідок "обстрілів" частина міста залишилася без води та енергопостачання.
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