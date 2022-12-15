Про це він пише у телеграмі.

За його словами, під "обстріл" потрапило село Старий Хутір Валуйського міського округу, осколками снаряда пошкоджено лінію електропередачі, частину села знеструмлено. На місці працюють аварійні служби, ніхто з місцевого населення не постраждав.

27 листопада в Шебекіно Бєлгородської області було пошкоджено лінії електропередачі, унаслідок "обстрілів" частина міста залишилася без води та енергопостачання.

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