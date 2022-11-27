Через "обстріл" околиць Шебекіно в місті частково зникло світло та вода

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в телеграм.

Він стверджує, що після "обстрілів" околиць Шебекіно ніхто не постраждав, однак у місті частково зупинено постачання води та електроенергії.

"Внаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно потерпілих та руйнувань немає. Є пошкодження ліній електропередач: на території міста частково відсутня електроенергія та водопостачання. Енергетики вже розпочали переключення абонентів на резервні лінії, насосні станції водопостачання також перезапускаються", - пише Гладков.

Місцевий телеграм-канал "Жесть Белгород" опублікував sms-повідомлення від читачів. Стверджується, що російська система попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій зробила розсилку мешканцям Шебекіно з попередженням про обстріл.

Нагадаємо, 16 листопада повідомлялося про те, що Росія запровадила надзвичайний стан і евакуювала людей з хутора Старий Волоконовського району Бєлгородської області

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