Через "обстріл" околиць Шебекіно в місті частково зникло світло та вода
В Шебекіно Бєлгородської області пошкоджено лінії електропередачі, унаслідок "обстрілів" частина міста залишилася без води та енергопостачання
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в телеграм.
Він стверджує, що після "обстрілів" околиць Шебекіно ніхто не постраждав, однак у місті частково зупинено постачання води та електроенергії.
"Внаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно потерпілих та руйнувань немає. Є пошкодження ліній електропередач: на території міста частково відсутня електроенергія та водопостачання. Енергетики вже розпочали переключення абонентів на резервні лінії, насосні станції водопостачання також перезапускаються", - пише Гладков.
Місцевий телеграм-канал "Жесть Белгород" опублікував sms-повідомлення від читачів. Стверджується, що російська система попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій зробила розсилку мешканцям Шебекіно з попередженням про обстріл.
- Нагадаємо, 16 листопада повідомлялося про те, що Росія запровадила надзвичайний стан і евакуювала людей з хутора Старий Волоконовського району Бєлгородської області
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе