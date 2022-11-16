Росія запровадила надзвичайний стан і евакуювала людей з одного з хуторів у Бєлгородській області
Від сьогодні, 16 листопада, у хуторі Старий Волоконовського району Бєлгородської області введено режим надзвичайного стану
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У хуторі Старий Волоконовського району ввели режим НС через те, що жителі цього населеного пункту найбільше страждають нібито від обстрілів ЗСУ.
"Жителі цього хутора протягом останнього часу найбільше страждають від обстрілів ЗСУ, які ведуться практично щодня. У хуторі пошкоджено частину житлових домоволодінь. Мешканці покинули населений пункт", – заявив голова адміністрації муніципалітету Сергій Бікетов.
Рішення про режим НС був прийнятий на засіданні районної комісії щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки.
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