У Бєлгороді горить резервуар на нафтобазі

Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков та місцеві канали у Telegram.

Він заявляє що пожежа виникла через обстріли.

"Під обстріл у Грайворонському міському окрузі потрапив промисловий об'єкт. Зайнявся резервуар з розчинником. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби", – пише Гладков.

Перед цим він повідомив, що в області продовжили "жовтий" рівень терористичної небезпеки до 21 листопада.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомляли, що у село Нікольскоє в Бєлгородському районі РФ прилетів снаряд.

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