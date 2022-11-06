У Бєлгороді горить резервуар на нафтобазі
У неділю 6 листопада У Бєлгородській області Росії на промисловому об'єкті загорівся резервуар із розчинником, пожежа триває
Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков та місцеві канали у Telegram.
Він заявляє що пожежа виникла через обстріли.
"Під обстріл у Грайворонському міському окрузі потрапив промисловий об'єкт. Зайнявся резервуар з розчинником. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби", – пише Гладков.
Перед цим він повідомив, що в області продовжили "жовтий" рівень терористичної небезпеки до 21 листопада.
- Нагадаємо, 30 жовтня повідомляли, що у село Нікольскоє в Бєлгородському районі РФ прилетів снаряд.
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