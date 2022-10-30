Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Він повідомив, що через приліт пошкоджено лінії електропередач, наразі дві вулиці лишились без світла, працюють аварійні бригади.

Звідки прилетів снаряд місцева влада не коментує.

23 жовтня стало відомо, що у Бєлгородській області РФ почали встановлювати конструкції, які місцеві чиновники називають "захисними спорудами".

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