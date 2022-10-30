В село в Бєлгородському районі РФ прилетів снаряд
В село Нікольскоє в Бєлгородському районі РФ прилетів снаряд, пошкоджено лінії електропередач
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Він повідомив, що через приліт пошкоджено лінії електропередач, наразі дві вулиці лишились без світла, працюють аварійні бригади.
Звідки прилетів снаряд місцева влада не коментує.
- 23 жовтня стало відомо, що у Бєлгородській області РФ почали встановлювати конструкції, які місцеві чиновники називають "захисними спорудами".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе