На водосховищі Москви горів буксир "Адлер"
У столиці Росії, на водосховищі Москви, загорівся транспортний буксир "Адлер"
Про це повідомило російське ЗМІ "РИА Новости".
Зазначається, що 12 січня на Хімкинському водосховищі в Москві горіло буксирне судно "Адлер". Займання сталося в машинному відділенні на площі 25 кв. м.
"Відбувається займання в машинному відділенні буксира "Адлер", трирівневого на площі 25 метрів квадратних... О 06:08 пожежу повністю ліквідували", - мовиться в тексті МНС столиці РФ.
Інформація про постраждалих до служб не надходила.
- Нагадаємо, у ТРЦ "Мега Хімки", що на Ленінградському шосе в Москві, в процесі зварювальних робіт сталося займання у відділі господарських товарів - загинув охоронець, а збитки сягають 30 млрд рублів.
- 15 грудня в Ангарську, що в Іркутській області РФ, стався вибух і спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.
- У станиці Тбіліській Краснодарського краю відбулося займання у торговому центрі "Вега". Площа пожежі склала тисячу кв. м.
- На крейсері "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську сталася пожежа: авіаносець знаходився на ремонтному заводі "Звездочка" в Мурманську, коли сталося загоряння.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.99
Купівля 39.99Продаж 40.7
-
EUR
Купівля 41.82Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе