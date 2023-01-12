На водосховищі Москви горів буксир "Адлер"

Про це повідомило російське ЗМІ "РИА Новости".

Зазначається, що 12 січня на Хімкинському водосховищі в Москві горіло буксирне судно "Адлер". Займання сталося в машинному відділенні на площі 25 кв. м.

"Відбувається займання в машинному відділенні буксира "Адлер", трирівневого на площі 25 метрів квадратних... О 06:08 пожежу повністю ліквідували", - мовиться в тексті МНС столиці РФ.

Інформація про постраждалих до служб не надходила.

Нагадаємо, у ТРЦ "Мега Хімки", що на Ленінградському шосе в Москві, в процесі зварювальних робіт сталося займання у відділі господарських товарів - загинув охоронець, а збитки сягають 30 млрд рублів.

15 грудня в Ангарську, що в Іркутській області РФ, стався вибух і спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

У станиці Тбіліській Краснодарського краю відбулося займання у торговому центрі "Вега". Площа пожежі склала тисячу кв. м.

На крейсері "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську сталася пожежа: авіаносець знаходився на ремонтному заводі "Звездочка" в Мурманську, коли сталося загоряння.

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