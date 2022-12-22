На крейсері "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську сталася пожежа

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Голова Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов повідомив, що пожежа була ліквідована об 11:30, судно лишилось неушкодженим.

"Було локальне загоряння, загашене об 11:30 силами особового складу та представників пожежних служб, які знаходяться на території заводу. Оперативно спрацювала система боротьби за живучість, пошкоджень та збитків немає", - заявив Рахманов.

У ТРЦ "Мега Хімки", що на Ленінградському шосе в Москві, в процесі зварювальних робіт сталося займання у відділі господарських товарів - загинув охоронець, а збитки сягають 30 млрд рублів.

15 грудня в Ангарську, що в Іркутській області РФ, стався вибух і спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

18 грудня в населеному пункті Верхнемарково, що в Іркутській області РФ, загорілось нафтогазоконденсатне родовище, площа пожежі складає тисячу квадратних метрів.

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