На крейсері "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську сталася пожежа
Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" знаходився на ремонтному заводі "Звездочка" в Мурманську, коли сталося загоряння. Постраждалих немає, 20 людей були евакуйовані
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Голова Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов повідомив, що пожежа була ліквідована об 11:30, судно лишилось неушкодженим.
"Було локальне загоряння, загашене об 11:30 силами особового складу та представників пожежних служб, які знаходяться на території заводу. Оперативно спрацювала система боротьби за живучість, пошкоджень та збитків немає", - заявив Рахманов.
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