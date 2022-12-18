В Іркутській області палає нафтове родовище, площа пожежі складає тисячу квадратних метрів
В населеному пункті Верхнемарково, що в Іркутській області РФ, загорілось нафтогазоконденсатне родовище, площа пожежі складає тисячу квадратних метрів
Про це повідомив губернатор області Ігор Кобзєв.
Станом на 19:35 пожежа була ліквідована, загиблих немає, повідомляють російські ЗМІ.
Пожежа сталася на Марковському нафтогазоконденсатному родовищі, загоряння отримало третій рівень складності. Раніше губернатор області повідомляв, що можливо є постраждалий.
- 15 грудня в Ангарську, що в Іркутській області РФ, стався вибух і спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.
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