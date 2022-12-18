Про це повідомив губернатор області Ігор Кобзєв.

Станом на 19:35 пожежа була ліквідована, загиблих немає, повідомляють російські ЗМІ.

Пожежа сталася на Марковському нафтогазоконденсатному родовищі, загоряння отримало третій рівень складності. Раніше губернатор області повідомляв, що можливо є постраждалий.

15 грудня в Ангарську, що в Іркутській області РФ, стався вибух і спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

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