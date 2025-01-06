Отже, Придністров'я вже п'яту добу відрізане від постачання газу. Резерви для дитсадків, шкіл та лікарень завершились ще позавчора. У селах і містах, включно з адміністративним центром республіки Тирасполем почалися "віялові" відключення електрики.

Нині навіть російські пропагандисти вважають, що енергетична криза послужить потужним поштовхом для реінтеграції Придністров`я в Молдову.

До речі, Кишинів, аби зберегти людське обличчя перед мирними жителями республіки запропонував керівництву Придністров'я допомогу в закупівлі газу на європейських майданчиках, однак сепаратисти відхилили цю пропозицію, заявивши, що чекатимуть на відновлення постачань "Газпромом". Читайте також: Російському газу до Європи — труба Але тут виникає й інша проблема — цілком залежні від Кремля керівники Придністров'я не мають фінансових резервів, аби закуповувати газ у європейських і, у першу чергу, румунських енергетичних компаній. і ситуація з кожним днем лише погіршуватиметься. Росія втратила Карабах, Сирію і на черзі стоїть Придністров'я.

Читайте також: Усі російські війни — це війни за газ. В Україні та Сирії теж Тим часом криза посилюється: слідом за відключенням газу, опалення та гарячої води пропадатиме на тривалий час і електропостачання. 4 січня тривалість віялових відключень електропостачання збільшили до чотирьох і більше годин. У неділю світла в Тирасполі не було 5 годин. Інші населені пункти поринають у темряву на невизначений час, оскільки вуличне освітлення працює тільки після заходу сонця та до 20:00, на ніч його відключають взагалі. Через відключення електрики прогнозуються перебої в роботі мобільного зв'язку та інтернету.

Щоб обігріти будинки, багато жителів почали збирати хмиз у парках, посадках і чагарниках біля водоймищ. У Тирасполі організовані місця продажу дров, але на один будинок можна придбати обмежену кількість дерев'яного палива. Вугілля, торфу у Придністров'ї також немає.

Тим часом у ніч на неділю температура повітря опустилася до -10°С градусів.

Значна частина громадського транспорту зупинила роботу, наприклад, у Бендерах — жодної маршрутки. Російські сепаратисти дозволили заправлятися метаном на газових заправках лише транспорту, що належить так званим "державним підприємствам та організаціям".