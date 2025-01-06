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OPINION

Відсутність російського газу поверне Придністров'я в Молдову

Ростислав Демчук
6 січня, 2025 понедiлок
10:00
Погляд

Реінтеграція Придністров'я в Молдову відбудеться без збройного втручання. Хіба що газ і електрику також вважати зброєю, а не інструментами впливу

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Отже, Придністров'я вже п'яту добу відрізане від постачання газу. Резерви для дитсадків, шкіл та лікарень завершились ще позавчора. У селах і містах, включно з  адміністративним центром республіки Тирасполем почалися "віялові" відключення електрики. 

Нині навіть російські пропагандисти вважають, що енергетична криза послужить потужним поштовхом для реінтеграції Придністров`я в Молдову. 

До речі, Кишинів, аби зберегти людське обличчя перед мирними жителями республіки запропонував керівництву Придністров'я допомогу в закупівлі газу на європейських майданчиках, однак сепаратисти відхилили цю пропозицію, заявивши, що чекатимуть на відновлення постачань "Газпромом". 

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Але тут виникає й інша проблема — цілком залежні від Кремля керівники Придністров'я не мають фінансових резервів, аби закуповувати газ у європейських і, у першу чергу, румунських енергетичних компаній. і ситуація з кожним днем лише погіршуватиметься. 

Росія втратила Карабах, Сирію і на черзі стоїть Придністров'я. 

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Тим часом криза посилюється: слідом за відключенням газу, опалення та гарячої води пропадатиме на тривалий час і електропостачання. 4 січня тривалість віялових відключень електропостачання збільшили до чотирьох і більше годин. У неділю світла в Тирасполі не було 5 годин. Інші населені пункти поринають у темряву на невизначений час, оскільки вуличне освітлення працює тільки після заходу сонця та до 20:00, на ніч його відключають взагалі. Через відключення електрики прогнозуються перебої в роботі мобільного зв'язку та інтернету. 

Щоб обігріти будинки, багато жителів почали збирати хмиз у парках, посадках і чагарниках біля водоймищ. У Тирасполі організовані місця продажу дров, але на один будинок можна придбати обмежену кількість дерев'яного палива. Вугілля, торфу у Придністров'ї також немає.

Тим часом у ніч на неділю температура повітря опустилася до -10°С градусів.

Значна частина громадського транспорту зупинила роботу, наприклад, у Бендерах — жодної маршрутки. Російські сепаратисти дозволили заправлятися метаном на газових заправках лише транспорту, що належить так званим "державним підприємствам та організаціям".

Отже, "непокірний" проросійський регіон окутує темрява, холод, голод, хвороби... 

Росія більше не допоможе! Який вихід? Вихід єдиний — повернення в склад Молдови.

Джерело

Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
газ
Молдова
Придністров'я
газопровід
блекаут
Енергетика
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