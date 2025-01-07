Ле Пен потрапила в морську аварію під час поїздки на Майотту, - ЗМІ
Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен потрапила у морську аварію під час поїздки на заморську територію Майотта
Про це повідомляє Bfmtv з посиланням на власне джерело.
Як зазначається, інцидент стався вранці 7 січня, коли Ле Пен була на борту баржі, що курсує між островами архіпелагу.
Судно зіткнулося з іншою баржею, яка прямувала у зворотному напрямку. Від удару вони не зазнали серйозних пошкоджень.
За неофіційною інформацією, внаслідок аварії постраждали троє людей, але Ле Пен серед них немає.
Лідерка ультраправої партії поїхала на острів, що налагоджує життя після руйнівного урагану, аби поспілкуватися з місцевою владою та мешканцями про їхні проблеми.
- Нещодавно прокуратура Парижа попросила суд визнати Марін Ле Пен винною у розкраданні коштів у справі про шахрайство в Європарламенті.
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