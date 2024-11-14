У Франції прокуратура просить для Ле Пен 5 років в'язниці: її звинувачують у нецільовому використання коштів ЄП

Про це повідомляє BFMTV .

Прокуратура також наполягає на забороні Ле Пен обіймати політичні посади терміном до 10 років. Раніше вона заявляла про свої плани балотуватися на пост президента 2027 року.

Крім того, державний обвинувач просить п'ять років позбавлення волі, два з яких можуть бути умовними, і штраф у розмірі 300 000 євро.

У разі визнання її винною, вона зможе оскаржити вердикт. Питання в тому, чи встигне відбутися повний розгляд до президентських виборів.