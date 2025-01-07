Окупанти облаштували військовий штаб на території санаторію під Саками у Криму, - "Атеш"
Втрати армії РФ на війні проти України сягнули 800 тис. військових
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська окупаційна армія втратила на фронті 800 тисяч своїх військових
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 800 010 (+1970) осіб,
- танків ‒ 9710 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 189 (+25) од,
- артилерійських систем – 21 710 (+45) од,
- РСЗВ – 1260 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1038 (+4) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 708 (+83),
- крилаті ракети ‒ 3014 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 226 (+170) од,
- спеціальна техніка ‒ 3681 (+0) од.
Дані уточнюються.
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