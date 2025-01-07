Окупанти облаштували військовий штаб на території санаторію під Саками у Криму, - "Атеш"
Російська окупаційна армія розмістила військовий штаб у санаторії, розташованого у Сакському районі анексованого Криму
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
Так, агенти руху виявили нове місце дислокації російських військових у санаторії, розташованому на вулиці Морська у Сакському районі.
На території санаторію партизани зафіксували безліч вантажної військової техніки, особовий склад у військовій формі та посилену охорону окупантів.
"Нашим агентам вдалося видобути безліч цінної інформації. Нині встановлюється точний військовий підрозділ, розміщений на цьому об'єкті", - додали в "Атеш".
Партизани наголошують, що окупанти цинічно прикриваються цивільними, розміщуючи свої об'єкти в курортній зоні, оточеній санаторіями та житловими будинками.
"Це не лише загрожує безпеці місцевих жителів, а і є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Усю зібрану інформацію передано в потрібні руки, і ми впевнені, що незабаром окупантів там уже не буде", - додали у партизанському русі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.04 Купівля 42.04Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.28
- Актуальне
- Важливе