Окупанти облаштували військовий штаб на території санаторію під Саками у Криму, - "Атеш"

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

Так, агенти руху виявили нове місце дислокації російських військових у санаторії, розташованому на вулиці Морська у Сакському районі.

На території санаторію партизани зафіксували безліч вантажної військової техніки, особовий склад у військовій формі та посилену охорону окупантів.

"Нашим агентам вдалося видобути безліч цінної інформації. Нині встановлюється точний військовий підрозділ, розміщений на цьому об'єкті", - додали в "Атеш".

Партизани наголошують, що окупанти цинічно прикриваються цивільними, розміщуючи свої об'єкти в курортній зоні, оточеній санаторіями та житловими будинками.

"Це не лише загрожує безпеці місцевих жителів, а і є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Усю зібрану інформацію передано в потрібні руки, і ми впевнені, що незабаром окупантів там уже не буде", - додали у партизанському русі.