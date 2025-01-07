Проходять повторно, адже попередні вибори 26 грудня Міноборони ганебно зіпсувало, зламавши алгоритм голосування, через що за кілька годин голосування змогло проголосувати менш як 2 тисяч людей. Це лише підкреслює те, наскільки міністерству потрібні зміни та громадський нагляд.

Обраний склад Антикорупційної ради зможе 2 роки поспіль моніторити діяльність Міноборони — закупки, призначення, корупційні ризики, і повідомляти суспільство про підозрілі процеси.

Я пропоную вам проголосувати за 15 кандидатів, серед яких відомі ветерани, волонтери, журналісти та досвідчені громадські діячі, які вже готові співпрацювати для досягнення спільної мети. Це — люди, які не бояться як публічно висвітлювати "схематози", так і сидіти годинами над читанням документів, щоб їх не пропустити.

Всього 5 хвилин вашого часу забезпечать нагляд за діями Міноборони на цілих два роки.

Список кандидатів:

Нишпорка Олена. Соловйов Микита. Шуба Анастасія. Бріт Ореста. Гудименко Юрій. Штанков Микита. Костецький Максим. Ніколаєнко Тетяна.Трегуб Олена. Біщук Віктор. Масюк Віталій. Чернов Олег. Даценко Катерина. Микитюк Антон. Прудковських Віктор.

Як проголосувати?

Крок 1: Заходимо на сайт для голосування, і на сайті натискаємо "Розпочати голосування".

Крок 2: Проходимо верифікацію.

Крок 3: Обираємо зі списку 15 кандидатів. Нагадую номери кандидатів: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 38, 39, 40.

Крок 4: Натискаємо кнопку "Проголосувати".

Крок 5: Готово, ви неперевершені!

Голосуйте, робіть репости, кличте голосувати родину, друзів та підписників.

Дякую за підтримку!

Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО “Українське об’єднання "Мрія", та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ

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