Французькі сили залишають Африку, оскільки не хочуть допомагати хунтам, які співпрацюють з РФ, - Макрон

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, передає Укрінформ.

"Ми пішли, тому що там були перевороти, і, тому що ми були там на прохання суверенних держав, які попросили Францію прийти. Однак Франції більше не було місця там, оскільки ми не є помічниками путчистів", - заявив він.

За його словами, Франція не відступає в Африці, вона просто "прозріває та реорганізується".

"Ми запропонували главам африканських держав реорганізувати нашу присутність. І це добре, тому що світ змінюється, і ми повинні прийняти це нове партнерство з континентом", - додав він.

Водночас він наголосив на тому, що африканські лідери "забули подякувати" за все, що Франція зробила для них з 2013 року.

Довідка. Франція вже 10 років бере участь у військових операціях у Сахелі для боротьби із джихадистами, пов'язаними з "Аль-Каїдою" або угрупованням "Ісламська держава". За цей час там загинули п'ятдесят вісім французьких солдатів.