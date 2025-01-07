Французькі сили залишають Африку, оскільки не хочуть допомагати хунтам, які співпрацюють з РФ, - Макрон
Французька армія залишає країни Африки, оскільки не хоче допомагати хунтам, які прийшли до влади за підтримки Росії
Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, передає Укрінформ.
"Ми пішли, тому що там були перевороти, і, тому що ми були там на прохання суверенних держав, які попросили Францію прийти. Однак Франції більше не було місця там, оскільки ми не є помічниками путчистів", - заявив він.
За його словами, Франція не відступає в Африці, вона просто "прозріває та реорганізується".
"Ми запропонували главам африканських держав реорганізувати нашу присутність. І це добре, тому що світ змінюється, і ми повинні прийняти це нове партнерство з континентом", - додав він.
Водночас він наголосив на тому, що африканські лідери "забули подякувати" за все, що Франція зробила для них з 2013 року.
Довідка. Франція вже 10 років бере участь у військових операціях у Сахелі для боротьби із джихадистами, пов'язаними з "Аль-Каїдою" або угрупованням "Ісламська держава". За цей час там загинули п'ятдесят вісім французьких солдатів.
- На початку грудня Франція почала виведення своїх військових з Чаду, країну покинули два бойові літаки Mirage.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.1 Купівля 42.1Продаж 42.73
- EUR Купівля 43.7Продаж 44.47
- Актуальне
- Важливе