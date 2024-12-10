Франція почала виведення військ з Чаду
Франція почала виведення своїх військових з Чаду, країну покинули два бойові літаки Mirage
Про це повідомляє Reuters.
“Умови виведення й те, чи залишаться якісь французькі сили в Чаді, ще не погоджені, але у вівторок перші літаки Mirage повернулися на базу на сході Франції”, - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що літаки базувалися у столиці Чаду Нджамені.
“Уряд Чаду раптово розірвав угоду про оборонне співробітництво із Францією 28 листопада”, - нагадує Reuters.
Франція вже вивела війська із Малі, Буркіна-Фасо та Нігера після переворотів й поширення антифранцузьких настроїв.
Контингент у Чаді досі налічує близько тисячі осіб, на його виведення знадобиться ще кілька тижнів.
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