Франція почала виведення військ з Чаду

Про це повідомляє Reuters.

“Умови виведення й те, чи залишаться якісь французькі сили в Чаді, ще не погоджені, але у вівторок перші літаки Mirage повернулися на базу на сході Франції”, - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що літаки базувалися у столиці Чаду Нджамені.

“Уряд Чаду раптово розірвав угоду про оборонне співробітництво із Францією 28 листопада”, - нагадує Reuters.

Франція вже вивела війська із Малі, Буркіна-Фасо та Нігера після переворотів й поширення антифранцузьких настроїв.

Контингент у Чаді досі налічує близько тисячі осіб, на його виведення знадобиться ще кілька тижнів.