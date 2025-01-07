єОселя: у 2024 році обсяг виданих кредитів на житло зріс на 65%
У 2024 році понад 8,5 тисяч українських родин скористалися державною програмою "єОселя", а обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 млрд грн
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Там зазначили, що такий результат на 45% перевищує результат 2023 року за кількістю виданих кредитів, та на 65% за сумою виданих коштів.
Загалом за минулий рік участь у програми взяли такі категорії:
- військовослужбовці та правоохоронці – 49% (4165 людей);
- українці, що не мають власного житла – 27% (2310 людей);
- медики – 8% (653 людини);
- педагоги – 7% (619 людей);
- ветерани – 4% (301 людина);
- ВПО – 3% (268 людей);
- науковці – 2% (199 людей).
У відомстві додали, що найбільше позичальників єОселі – це громадяни віком 26-35 років (43,5%), на другому місці – 36-45 років (34,1%). Чоловіків серед позичальників за минулий рік – 65%, жінок – відповідно 35%. Середній вік клієнтів єОселі – 35 років, а середня площа на одного члена сім’ї – 29,1 кв.м.
Найрозповсюдженішим регіоном для отримання житла була Київщина та Київ – 2 338 та 1 869 виданих кредитів відповідно. Також 559 кредитів видали на Львівщині, 442 – на Одещині та 378 – на Івано-Франківщині.
- Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль спільно з головою правління "Укрфінжитло" Євгеном Мецгером наприкінці грудня обговорили розширення програми єОселя для аграріїв.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.09 Купівля 42.09Продаж 42.73
- EUR Купівля 43.7Продаж 44.47
- Актуальне
- Важливе