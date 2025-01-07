єОселя: у 2024 році обсяг виданих кредитів на житло зріс на 65%

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Там зазначили, що такий результат на 45% перевищує результат 2023 року за кількістю виданих кредитів, та на 65% за сумою виданих коштів.

Загалом за минулий рік участь у програми взяли такі категорії:

військовослужбовці та правоохоронці – 49% (4165 людей);

українці, що не мають власного житла – 27% (2310 людей);

медики – 8% (653 людини);

педагоги – 7% (619 людей);

ветерани – 4% (301 людина);

ВПО – 3% (268 людей);

науковці – 2% (199 людей).

У відомстві додали, що найбільше позичальників єОселі – це громадяни віком 26-35 років (43,5%), на другому місці – 36-45 років (34,1%). Чоловіків серед позичальників за минулий рік – 65%, жінок – відповідно 35%. Середній вік клієнтів єОселі – 35 років, а середня площа на одного члена сім’ї – 29,1 кв.м.

Найрозповсюдженішим регіоном для отримання житла була Київщина та Київ – 2 338 та 1 869 виданих кредитів відповідно. Також 559 кредитів видали на Львівщині, 442 – на Одещині та 378 – на Івано-Франківщині.