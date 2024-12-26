Програму єОселя планують розширити для аграріїв
Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль спільно з головою правління "Укрфінжитло" Євгеном Мецгером обговорили розширення програми єОселя для аграріїв
Про це Віталій Коваль написав у Telegram.
"Запуск такої програми обговорили сьогодні з головою правління "Укрфінжитло" Євгеном Мецгером. Іпотечна ініціатива передбачатиме доступні кредити під 3% та 7% терміном на 20 років на купівлю житла. Перевага надаватиметься сільській місцевості", - йдеться у дописі.
Наголошується, що Мінагрополітики зацікавлене в такій соціальній програмі, тому далі розроблятиметься дорожня карта.
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"Для початку визначимо критерії іпотечної програми. Зокрема, категорії, регіони та розмір компенсації першого внеску. Акцент плануємо зробити на аграріях з прифронтових територій, ВПО та жінках", - пише міністр.
Він переконаний, що така програма не лише дасть можливість отримати фермерам власне житло, а й допоможе розвинути аграрну галузь та забезпечити соціальну стабільність у селі.
- Від початку року в межах програми єОселя українці оформили 8032 доступних кредитів для придбання житла на суму 13,7 млрд грн.
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