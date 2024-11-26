За програмою єОселя від початку року українці отримали понад 8 тис. кредитів на житло
Від початку року в межах програми єОселя українці оформили 8032 доступних кредитів для придбання житла на суму 13,7 млрд грн
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Там зазначили, що за останній тиждень банки надали 141 кредит на 229 млн грн за програмою єОселя. Понад половину кредитів банки надали під 3%. Серед отримувачів таких кредитів: 51 військовослужбовець, правоохоронець та інші, 12 педагогів, 9 медиків та 5 науковців.
Кредити під 7% отримали: 56 українців, що не мають власного житла, 5 ветеранів, троє переселенців.
У Міністерстві додали, що найбільше кредитів було видано в Київській області – 32, Києві – 30, Івано-Франківській області – 13, Львівській області – 11.
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"єОселя – програма, яка від старту мала значну популярність серед населення. За час її дії 14 357 родин отримали кредити на суму понад 23,2 млрд грн та змогли покращати свої житлові умови", – розповів заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
- У серпні уряд ухвалив зміни до програми "єОселя", яка дозволяє різним категоріям українців взяти кредит на житло на пільгових умовах: громадянам до 25 років перший внесок зменшили до 10%.
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