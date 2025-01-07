На фронті загинув доброволець з Шотландії Джордан Маклаклен, який воював за Україну
У бою проти російських окупантів загинув 26-річний доброволець з Шотландії Джордан Маклаклен. Він служив в українському війську з 2022 року
Про це BBC повідомила родина добровольця.
Як зазначається, Джордан Маклаклен служив медиком на передовій. Він загинув у п'ятницю, 3 січня, у бою проти війська РФ.
Його родина заявила, що пишається його "прагненням допомагати іншим та переконанням, що він створює різницю своїми діями".
"Він був життєрадісним сином, онуком, братом, племінником, кузеном та другом для багатьох, і всі, хто його знав, сумуватимуть за ним", - йдеться у повідомленні.
В уряді Британії зазначили, що контактують з владою в Україні для з'ясування деталей загибелі шотландця.
- Нещодавно у російсько-українській війні загинув ще один грузинський доброволець - Бадрі Кварацхелія.
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