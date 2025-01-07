ЗСУ закріплюються на нових ділянках на Курщині, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бойові дії на Курщині продовжують привертати увагу міжнародної спільноти. Зокрема, Ентоні Блінкен відзначив важливість цієї ділянки фронту в контексті можливих перемовин з Росією. На думку Блінкена, ситуація на Курщині має значний вплив на подальші дипломатичні кроки. Наразі наші війська, ймовірно, закріплюються на нових ділянках, де вони просунулися на північний захід від Суджі", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, станом на 6 січня, внаслідок бойових дій на Курщині противник зазнав значних втрат - загалом 38 тисяч осіб убитими та пораненими, з них 15 тисяч загиблими. Враховуючи наявність ще 50 тисяч російських та північнокорейських військових, загальний склад угруповання на цій ділянці фронту досягав 90 тисяч осіб. Однак, як повідомляють у Генштабі, вже 38 тисяч із них виведено з ладу. Це значне угруповання сил РФ, яке зараз заблоковане бойовими діями на території Курської області.

"Противник намагатиметься посилити тиск на українські підрозділи, які проводять контратакувальні дії. Тому ця ділянка залишатиметься однією з найскладніших і найважливіших", - наголосив Згурець.

Військовий експерт також додав, що українські БТРи ефективно знищують російську піхоту, яка перебуває в бойових лініях. Закордонні експерти відзначають високий рівень інтеграції технологічних засобів Збройних Сил України, зокрема у використанні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Також українська армія активно використовує далекобійні системи для блокування постачання резервів противника до Курської області. Тобто зараз відбувається інтеграція можливостей Збройних Сил України в рамках контратакувальних дій у Курській області", - резюмував Згурець.

Від початку Курської операції російська армія втратила (вбитими та пораненими) 38 тис. військових. Також Сили оборони взяли в полон 860 окупантів.

Головний редактор "Суспільне. Донбас" Андрій Крамченков зазначив, що Силам оборони вдалося відтягнути частину російських сил із Донбасу на Курський напрямок завдяки проведенню наступальної операції.





