Задум генерала Сирського вдався: головред "Суспільне. Донбас" про ситуацію на Донеччині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Можна стверджувати, що задум генерала Сирського вдався. За допомогою Курської наступальної операції вдалося відтягнути частину сил росіян на Курський напрямок із Донбасу. Наразі два найбільш активні напрямки на Донбасі – це Курахівський та Покровський. Ворог намагається обійти Курахове з обох флангів – із північного та південного. У місті тривають бої. Судячи з мапи Deep State, більша частина Курахового вже захоплена", - зауважив Крамченков.

За словами головного редактора "Суспільне. Донбас", на Покровському напрямку російські сили намагаються обійти місто з південного флангу та вийти на трасу Покровськ – Павлоград із західного напрямку, аби перерізати важливу логістичну артерію, яка забезпечує значний сектор фронту.

"Бої за сам Покровськ ще не почалися – ворог наразі перебуває на околицях, але вже максимально наблизився до міста", - додав Крамченков.