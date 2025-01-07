"На півдні відбулась історична подія": Братчук про знищення ворожих систем ППО "Панцирь" поблизу Скадовська

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Останні кілька днів принесли Україні позитивні новини щодо знищення ворожих систем ППО. Вчора було повідомлено про знищення двох пускових установок С-300, а сьогодні стало відомо, що за минулу добу було знищено два зенітно-ракетних комплекси "Оса". Всі ці події відбулися на півдні країни", - наголосив Братчук.

За словами речника Української добровольчої армії, на півдні відбулася без перебільшення історична подія, оскільки саме там було знищено ще два зенітно-ракетних, але вже гарматно-ракетних комплекси "Панцирь" зусиллями Військово-морських сил у районі Скадовська. Ці установки неодноразово завдавали серйозних труднощів українським захисникам.

"Знищення комплексів стало можливим завдяки використанню нових технологій - морських дронів. Раніше ці дрони виконували роль безекіпажних катерів, а тепер здійснюють важливі бойові операції. Наразі ці платформи використовуються для запуску FPV-дронів, за допомогою яких були знищені два комплекси "Панцирь". Така тактика вже дала результати на півдні, адже ці ворожі системи ППО завдають шкоди не тільки бойовим позиціям, а й мирному населенню", - додав Братчук.