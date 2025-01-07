Київ досягає успіхів на Курщині перед інавгурацією Трампа та як український бізнес розширяється на захід через російське вторгнення. Акценти світових ЗМІ 7 січня
У фокусі міжнародних видань – Україна принижує Путіна в найгірший момент перед приходом Трампа на президентське крісло та як український бізнес орієнтується на ринки ЄС за межі діаспори
Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 7 січня.
Історія Росії не малює райдужної картини для невдалих диктаторів
Telegraph пише, що оскільки путінська "тритижнева спеціальна військова операція" наближається до свого четвертого року, здається найбільш імовірним, що Зеленський все ще буде при владі в цей час наступного року, а найкращою надією Путіна може бути вілла в Північній Кореї або ламання скель на Уралі. Історія Росії не малює райдужної картини для невдалих диктаторів.
Путін заявив, що до Різдва поверне собі священну російську землю в Курську, яку минулого літа захопили українські війська; але це виглядає як ще один психологічний удар по його диктатурі, оскільки новий наступ України просувається на схід. Журналісти зазначають - Курськ цілком може стати початком кінця для Путіна у 2025 році, як це було для Гітлера в 1943 році.
Путін цілком може перебувати в режимі виживання після подій у Сирії, усунення його правої руки, генерала Кирилова, і рішення України перекрити останній маршрут, який дозволяв Росії продавати газ до Європи через свою територію.
Крім того, він знає, що Трамп навряд чи зробить йому якусь послугу 20 січня, коли з табору Трампа лунатиме "настроєва" музика, що Путіну доведеться прийняти угоду, яка, ймовірно, буде вигідна Україні, або ж бути готовим до того, що Трамп повністю підтримає Зеленського.
"Путін знає, що російські диктатори-невдахи рідко отримують свої "пенсії", і, схоже, планує вихід із ситуації. Його останній гамбіт для порятунку Курська - поставити йому "шах і мат", якщо не "мат". Це позитивно, але важливо, щоб Захід і країни НАТО продовжували тиснути на нього і не дали йому вийти з ситуації. Для України все виглядає набагато краще, якщо зберігати спокій".
Український бізнес у країнах Європи, що розвиваються, розглядає можливість розширення на захід
За даними польських бізнес-асоціацій та економістів, у Польщі, населення якої через війну збільшилося до понад 1,5 мільйона, у 2024 році українці відкрили кожен десятий новий бізнес, пише Reuters.
Так, наприклад, "Львівські круасани" Андрія Галицького тепер мають 12 магазинів у Польщі після запуску там два роки тому. У жовтні компанія відкрила своє перше чеське відділення, що є частиною, за словами її засновника, стратегії побудови географічно різноманітного бізнесу шляхом розширення на захід і за межі діаспори.
Сильна культурна схожість з Україною допомогла зробити Польщу природною базою для українського бізнесу. Але багато хто також дивиться далі в пошуку більшої кількості клієнтів.
Мережа барів "П'яна вишня" заснована на традиційному вишневому лікері з України, але головною ціллю є місцеві споживачі, говорить у коментарі Reuters засновник Андрій Худо. За його словами, група ресторанів !FЕST розширила бренд, відомий англійською як Drunken Cherry, до 15 закладів у Польщі та дев’яти в інших країнах Балтії та Східної Європи, нарощуючи розширення на захід з лютого 2022 року.
Група планує відкрити в Німеччині, Швейцарії та Франції в 2025 році і відновити заклад у Лондоні, сказав він, додавши, що бари приваблюють нових клієнтів і є прибутковими.
Згідно зі звітом Deloitte у березні 2024 року, біженці з України додадуть до ВВП Польщі до 1,1 відсотка у 2023 році та до 1,35 відсотка в довгостроковій перспективі.
Інший український ресторатор, Ольга Копилова, розповіла Reuters, що до війни не планувала виводити свій бренд "Чорноморка" за кордон, але зараз має три заклади під цією ж назвою в Польщі та по два в Братиславі та Відні.
Мережа кав’ярень Aroma Kava переїхала до Польщі у 2022 році і відтоді розширилася до 10 закладів, а український виробник морозива та заморожених продуктів Three Bears купив польську компанію Nordis.
Польща зараз є другим за важливістю ринком для провайдера цифрових розваг MEGOGO, який виріс, звернувшись до місцевих жителів, в основному за допомогою сімейних програм, розповів Reuters співзасновник компанії Володимир Боровик. У 2023 році компанія вийшла на ринок Польщі та Румунії - двох найбільш густонаселених країн Європи, що розвиваються.
"Здоровий польський ринок не лише мотивує нас, але й заохочує інші українські компанії виходити на цей ринок з продуктами, розробленими спеціально для польських споживачів", - сказав він.
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