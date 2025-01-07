Київ досягає успіхів на Курщині перед інавгурацією Трампа та як український бізнес розширяється на захід через російське вторгнення. Акценти світових ЗМІ 7 січня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 7 січня.

Історія Росії не малює райдужної картини для невдалих диктаторів

Telegraph пише , що оскільки путінська "тритижнева спеціальна військова операція" наближається до свого четвертого року, здається найбільш імовірним, що Зеленський все ще буде при владі в цей час наступного року, а найкращою надією Путіна може бути вілла в Північній Кореї або ламання скель на Уралі. Історія Росії не малює райдужної картини для невдалих диктаторів.

Путін заявив, що до Різдва поверне собі священну російську землю в Курську, яку минулого літа захопили українські війська; але це виглядає як ще один психологічний удар по його диктатурі, оскільки новий наступ України просувається на схід. Журналісти зазначають - Курськ цілком може стати початком кінця для Путіна у 2025 році, як це було для Гітлера в 1943 році.

Путін цілком може перебувати в режимі виживання після подій у Сирії, усунення його правої руки, генерала Кирилова, і рішення України перекрити останній маршрут, який дозволяв Росії продавати газ до Європи через свою територію.

Крім того, він знає, що Трамп навряд чи зробить йому якусь послугу 20 січня, коли з табору Трампа лунатиме "настроєва" музика, що Путіну доведеться прийняти угоду, яка, ймовірно, буде вигідна Україні, або ж бути готовим до того, що Трамп повністю підтримає Зеленського.

"Путін знає, що російські диктатори-невдахи рідко отримують свої "пенсії", і, схоже, планує вихід із ситуації. Його останній гамбіт для порятунку Курська - поставити йому "шах і мат", якщо не "мат". Це позитивно, але важливо, щоб Захід і країни НАТО продовжували тиснути на нього і не дали йому вийти з ситуації. Для України все виглядає набагато краще, якщо зберігати спокій".

Український бізнес у країнах Європи, що розвиваються, розглядає можливість розширення на захід

За даними польських бізнес-асоціацій та економістів, у Польщі, населення якої через війну збільшилося до понад 1,5 мільйона, у 2024 році українці відкрили кожен десятий новий бізнес, пише Reuters.

Так, наприклад, "Львівські круасани" Андрія Галицького тепер мають 12 магазинів у Польщі після запуску там два роки тому. У жовтні компанія відкрила своє перше чеське відділення, що є частиною, за словами її засновника, стратегії побудови географічно різноманітного бізнесу шляхом розширення на захід і за межі діаспори.

Сильна культурна схожість з Україною допомогла зробити Польщу природною базою для українського бізнесу. Але багато хто також дивиться далі в пошуку більшої кількості клієнтів.

Мережа барів "П'яна вишня" заснована на традиційному вишневому лікері з України, але головною ціллю є місцеві споживачі, говорить у коментарі Reuters засновник Андрій Худо. За його словами, група ресторанів !FЕST розширила бренд, відомий англійською як Drunken Cherry, до 15 закладів у Польщі та дев’яти в інших країнах Балтії та Східної Європи, нарощуючи розширення на захід з лютого 2022 року.

Група планує відкрити в Німеччині, Швейцарії та Франції в 2025 році і відновити заклад у Лондоні, сказав він, додавши, що бари приваблюють нових клієнтів і є прибутковими.

Згідно зі звітом Deloitte у березні 2024 року, біженці з України додадуть до ВВП Польщі до 1,1 відсотка у 2023 році та до 1,35 відсотка в довгостроковій перспективі.

Інший український ресторатор, Ольга Копилова, розповіла Reuters, що до війни не планувала виводити свій бренд "Чорноморка" за кордон, але зараз має три заклади під цією ж назвою в Польщі та по два в Братиславі та Відні.

Мережа кав’ярень Aroma Kava переїхала до Польщі у 2022 році і відтоді розширилася до 10 закладів, а український виробник морозива та заморожених продуктів Three Bears купив польську компанію Nordis.