ISW спрогнозував, коли може бути наступ з Білорусі

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Кремлівські високопосадовці продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським керівництвом, що може створювати умови для нападу Росії на Україну з території Білорусі, хоча не обов'язково і не в найближчі тижні.

Аналітики зауважили, що "найбільш небезпечний сценарій дій нового нападу Росії на Україну з території Білорусі на початку 2023 року видається менш імовірним з огляду на поточну військову активність Росії в Білорусі". Новий сценарій дій нападу з Білорусі наприкінці 2023 року видається більш імовірним.

В Інституті нагадують, що російські війська, які наразі дислокуються в Білорусі, проходять навчальну ротацію та передислокуються для боротьби на Сході України. Немає спостережуваних ознак того, що російські сили в Білорусі мають командні та контрольні структури, необхідні для нападу на Україну взимку або навесні 2023 року.

"Видається більш імовірним, що російські війська можуть створювати умови для нового найнебезпечнішого плану дій щодо нападу на Україну з боку Білорусі наприкінці 2023 року, враховуючи нещодавні повідомлення української розвідки про те, що Росія та Білорусь планують провести масштабні навчання (Захід 2023 та Союзний щит 2023), ймовірно, у вересні 2023 року", - кажуть експерти.

Таким чином, ISW коригує свій прогноз, очікуючи напад Росії на Україну з території Білорусі наприкінці 2023 року. Аналітики попереджають, що це буде "абсолютно новий найнебезпечніший план дій", оскільки обставини будуть іншими.

"З одного боку, Росія завершить щорічний цикл осіннього призову 2022 року та перебуватиме в циклі весняного 2023 року, а до осені 2023 року, цілком можливо, завершить один або кілька додаткових призовів у запас. Відкладений термін може дозволити військовій промисловості підготуватися достатньо, щоб забезпечити більшу частку необхідних матеріалів для відновлення вторгнення з Білорусі, ніж Росія може забезпечити цієї зими", – зауважили в ISW.

Водночас російські націоналістичні військові блогери продовжують критикувати ідею нападу російських військ на Україну з території Білорусі.

Експерти спостерігають, що Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, представляючи Білорусь як суверенну державу в рамках Союзної держави, де домінує Росія. У заяві Лукашенка за підсумками зустрічі з Лавровим зазначено, що вони з Лавровим визначили невизначені галузі співпраці для "збереження суверенітету двох країн в усіх відносинах".

Ця риторика узгоджується з давніми зусиллями Лукашенка, спрямованими на те, щоб уникнути передачі білоруського суверенітету структурі Союзної держави, в якій домінує Кремль, додають в Інституті.

Раніше українська розвідка заявила, що розмови про загрозу вторгнення з Білорусі є намаганням відтягнути ЗСУ від фронту.

16 січня стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу регіонального угруповання військ.

Станом на 18 січня розвідка США не знайшла підтверджень підготовки наступу російських сил на територію України з Білорусі.

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