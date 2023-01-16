У Білорусі стартували льотно-тактичні навчання авіації з Росією, задіять всі аеродроми та полігони
16 січня стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил)
Про це передає міноборони Білорусі.
Від російської сторони у заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил, наголошують у пресслужбі відомства.
Білоруське міноборони каже, що головною метою навчання є підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.
У ході навчання білоруси та росіяни планують відпрацювати спектр питань, зокрема:
- ведення повітряної розвідки
- спільне патрулювання повітряного простору вздовж Державного кордону
- авіаційна підтримка угруповань військ
- висадка тактичного повітряного десанту
- доставка вантажів та евакуація поранених
Для забезпечення проведення навчання задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил Республіки Білорусь.
- 13 січня генерал-майор СБУ Віктор Ягун заявив, що росіяни можуть зробити аеродром в Білорусі для того, щоб можна бути саджати стратегічні бомбардувальники. "Є інформація про модернізацію аеродрому під стратегічну авіацію", - розповів він.
- 15 січня моніторингова група "Беларускі Гаюн" також повідомила, що на аеродромі в білоруському місті Лунинець закінчують екстрену модернізацію казарм для російських військових. А також, що до Білорусі на військовий аеродром у Барановичах із Росії прилетіли щонайменше 8 винищувачів і 4 вантажні борти.
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