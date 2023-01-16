Про це передає міноборони Білорусі.

Від російської сторони у заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил, наголошують у пресслужбі відомства.

Білоруське міноборони каже, що головною метою навчання є підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.

У ході навчання білоруси та росіяни планують відпрацювати спектр питань, зокрема:

ведення повітряної розвідки

спільне патрулювання повітряного простору вздовж Державного кордону

авіаційна підтримка угруповань військ

висадка тактичного повітряного десанту

доставка вантажів та евакуація поранених

Для забезпечення проведення навчання задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил Республіки Білорусь.

13 січня генерал-майор СБУ Віктор Ягун заявив, що росіяни можуть зробити аеродром в Білорусі для того, щоб можна бути саджати стратегічні бомбардувальники. "Є інформація про модернізацію аеродрому під стратегічну авіацію", - розповів він.

15 січня моніторингова група "Беларускі Гаюн" також повідомила, що на аеродромі в білоруському місті Лунинець закінчують екстрену модернізацію казарм для російських військових. А також, що до Білорусі на військовий аеродром у Барановичах із Росії прилетіли щонайменше 8 винищувачів і 4 вантажні борти.

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