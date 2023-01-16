Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що на військовому аеродромі в Лунинці закінчують екстрену модернізацію казарм. Вони призначатимуться для російських військових і мають бути готовими до військових навчань, що стартують 16 січня.

Робота ведеться під наглядом озброєних людей, матеріали та обладнання для казарм використовують найсучасніші. При вході на будівництво у всіх, хто працює на об'єкті, телефони вилучаються. До термінового капітального будівництва залучено різні організації.

При в'їзді на військову базу повністю перебудовано дорогу, для її розширення вирубали вікові дерева.

"Беларускі Гаюн" нагадує, що росіяни вже активно використовували аеродром у Лунинці в лютому-квітні 2022 року.

"Звідти здійснювала вильоти авіація та здійснилися пуски ракет. На піку активності використання аеродрому там було кілька десятків літаків Су-25 і Су-24, а також ЗРК С-300/400. На початку квітня літаки РФ залишили аеродром", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що супутникові знімки показували масштабні будівельні роботи на території аеродрому ще 7 серпня. Тоді відбувалося розчищення території під будівництво нових об'єктів.

8 січня Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Росією льотно-тактичних навчань з 16 січня по 1 лютого. Під час проведення навчань будуть залучені всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Білорусі.

13 січня генерал-майор СБУ Віктор Ягун заявив, що росіяни можуть зробити аеродром в Білорусі для того, щоб можна бути саджати стратегічні бомбардувальники. "Є інформація про модернізацію аеродрому під стратегічну авіацію", - розповів він.

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