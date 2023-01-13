Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун.

"З Білорусі летіли два основних види ракет - Кинджали, які базувалися на МіГ-31 і це Іскандери. Останні - закінчились. Їх дуже мало. Іскандери - можливі носії тактичної ядерної зброї і їх треба хоча б декілька десятків штук зберегти для ядерної доктрини", - зазначив він.

Ягун наголосив, що Іскандери там нібито присутні, але стріляти ними вони далі не можуть.

"Кинжал - це дуже дороговартісна ракета і в них лишився тільки один носій. Їх було 4 - один впав, в іншого двигун загорівся. Кинжалів так само не так багато", - сказав генерал-майор.

На його думку, росіяни можуть зробити аеродром в Білорусі для того, щоб можна бути саджати стратегічні бомбардувальники.

"Йде модернізація одного з аеродромів. Але там є проблема в ракетах, вони змушені їх запускати над водною поверхнею, до 10% - просто падає. Вони змушені запускати ці ракети над безлюдними територіями, щоб не потрапити по своїх, тому використовується Каспій. Тому Білорусь зараз випала з цього процесу", - підсумував Ягун.

8 січня міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Росією льотно-тактичних навчань з 16 січня по 1 лютого.