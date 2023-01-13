"Є інформація про модернізацію аеродрому під стратегічну авіацію": генерал-майор СБУ Ягун пояснив, чому окупанти не запускають ракети з Білорусі
Росіяни можуть зробити аеродром в Білорусі для того, щоб можна бути саджати стратегічні бомбардувальники - зараз йде модернізація одного із летовищ
Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун.
"З Білорусі летіли два основних види ракет - Кинджали, які базувалися на МіГ-31 і це Іскандери. Останні - закінчились. Їх дуже мало. Іскандери - можливі носії тактичної ядерної зброї і їх треба хоча б декілька десятків штук зберегти для ядерної доктрини", - зазначив він.
Ягун наголосив, що Іскандери там нібито присутні, але стріляти ними вони далі не можуть.
"Кинжал - це дуже дороговартісна ракета і в них лишився тільки один носій. Їх було 4 - один впав, в іншого двигун загорівся. Кинжалів так само не так багато", - сказав генерал-майор.
На його думку, росіяни можуть зробити аеродром в Білорусі для того, щоб можна бути саджати стратегічні бомбардувальники.
"Йде модернізація одного з аеродромів. Але там є проблема в ракетах, вони змушені їх запускати над водною поверхнею, до 10% - просто падає. Вони змушені запускати ці ракети над безлюдними територіями, щоб не потрапити по своїх, тому використовується Каспій. Тому Білорусь зараз випала з цього процесу", - підсумував Ягун.
- 8 січня міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Росією льотно-тактичних навчань з 16 січня по 1 лютого.
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