Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією "Є інформація про модернізацію аеродрому під стратегічну авіацію": генерал-майор СБУ Ягун пояснив, чому окупанти не запускають ракети з Білорусі
Ексклюзив

"Є інформація про модернізацію аеродрому під стратегічну авіацію": генерал-майор СБУ Ягун пояснив, чому окупанти не запускають ракети з Білорусі

13 січня, 2023 п'ятниця
16:04
війна з Росією Віктор Ягун

Росіяни можуть зробити аеродром в Білорусі для того, щоб можна бути саджати стратегічні бомбардувальники - зараз йде модернізація одного із летовищ

Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун.

"З Білорусі летіли два основних види ракет - Кинджали, які базувалися на МіГ-31 і це Іскандери. Останні - закінчились. Їх дуже мало. Іскандери - можливі носії тактичної ядерної зброї і їх треба хоча б декілька десятків штук зберегти для ядерної доктрини", - зазначив він.

Ягун наголосив, що Іскандери там нібито присутні, але стріляти ними вони далі не можуть.

"Кинжал - це дуже дороговартісна ракета і в них лишився тільки один носій. Їх було 4 - один впав, в іншого двигун загорівся. Кинжалів так само не так багато", - сказав генерал-майор.

На його думку, росіяни можуть зробити аеродром в Білорусі для того, щоб можна бути саджати стратегічні бомбардувальники.

"Йде модернізація одного з аеродромів. Але там є проблема в ракетах, вони змушені їх запускати над водною поверхнею, до 10% - просто падає. Вони змушені запускати ці ракети над безлюдними територіями, щоб не потрапити по своїх, тому використовується Каспій. Тому Білорусь зараз випала з цього процесу", - підсумував Ягун.

  • 8 січня міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Росією льотно-тактичних навчань з 16 січня по 1 лютого.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Білорусь
російська армія
ракетний удар
Читайте також:
Крістін Ламбрехт
12 січня, 2023 четвер
Міноборони Німеччини повідомило, коли в Україну надійдуть БМП Marder та танки Leopard
Автор Віктор Бобиренко
12 січня, 2023 четвер
Казус Поворознюка: Це в Офісі президента так жартують
Ганна Маляр
12 січня, 2023 четвер
Командування ЗС РФ посилює угруповання військ на території України, - Маляр
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.96
    Купівля 39.96
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 41.94
    Продаж 42.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
13 січня
17:23
Учені фіксують стрімке зростання популяції птахів біля станції "Вернадський"
"Живемо, як на птахофабриці": науковці "Станції Вернадський" фіксують стрімке збільшення кількості пінгвінів
17:20
Центр національного спротиву
Ходять по підвалах, коморах і гаражах: у Центрі нацспротиву розповіли, як окупанти розшукують українських партизанів
17:08
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Китай обдирає Росію, як колись це робили з Іраном, - експерт з міжнародної енергетики Гончар
16:59
Михайло Мудрик, "Шахтар", Ліга чемпіонів
"Арсенал" запропонував "Шахтарю" 90-95 млн євро за Мудрика
16:51
Сергій Марченко
"Війна затягується": очільник Мінфіну Марченко заявив, що Україна потребує більшої фінансової підтримки Заходу
16:48
виступ Володимира Зеленського перед литовськими парламентарями
Литовський парламент нагородив Зеленського премією Свободи
16:39
на фото: багатоквартирний будинок
Росія обстріляла з артилерії Куп'янський район Харківщини. Загинули 2 жінки
16:28
СБУ затримала колишнього охоронця російської катівні в Херсоні
СБУ затримала колишнього охоронця російської катівні в Херсоні
16:26
Бердянськ
У Бердянську заради шпиталю для окупантів закрили дитяче відділення лікарні
16:25
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:21
ЗСУ, поцілунок
Як упоратись зі стресом і дочекатись коханих із війни: фахівці дали кілька дієвих порад українкам
16:10
Курахове
Масований обстріл Курахового на Донеччині: поранено людину, пошкоджено будинки
16:07
Ізраїль
Понад 85% громадян Ізраїлю підтримують Україну у війні, але нам потрібна тісніша співпраця з урядом, - посол Корнійчук
16:05
Анонс
Пристосуванці чи вимушена необхідність: Як козацька старшина перетворилася на дворянство?. Програма "НеІстфак" о 18:30
16:03
OPINION
Mason Lemberg
Навіщо Київ відмазує Білорусь від санкцій ЄС
16:01
російські військові окупанти
Техніку та військових РФ з-під Маріуполя перекинули на північ Донеччини, – радник мера Андрющенко
15:59
"Лукойл" Neftochim Burgas
Болгарія планує взяти під контроль нафтопереробний завод російського "Лукойлу", - Reuters
15:33
зима, мороз
Чи будуть "водохресні" морози та якої погоди очікувати 14 січня. Прогноз від Наталки Діденко
15:20
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Ворог окупував Мирне й Дорожнянку на Запоріжжі, - депутат облради Лишенко
15:16
До Африки, Азії та Європи відправили перший цього року мільйон тонн українського зерна
14:57
Leopard 2
Німеччина стверджує, що не отримувала офіційних запитів від інших країн щодо постачання Україні танків Leopard
14:44
Британія
Щонайменше 10 підсанкційних олігархів РФ використали "золоті візи", щоб отримати посвідку на проживання у Британії, - Reuters
14:41
на фото перемовини між Україною та РФ про обмін полоненими
В Анкарі відбувся третій раунд переговорів із РФ про обмін полоненими
14:21
"Мистецтво в країні війни": Еспресо покаже новий документальний серіал
14:21
Зеленський виступив перед парламентом Литви: попросив про танки, артилерію, санкції та трибунал над РФ
14:18
OPINION
Микола Княжицький
На запитання вірних та духовенства УПЦ МП має відповісти не тільки церковна верхівка
14:17
Ворог обстріляв із ЗРК С-300 населені пункти Запорізької області, загинула жінка
14:08
Коронавірус
Наразі в Україні циркулює 8 різновидів COVID-19 штаму "омікрон", - Кузін
14:02
OPINION
Борислав Береза
Не треба виправдовувати корупцію тим, що вона "скрізь"
13:57
заборона ОПЗЖ
Верховна Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Деркача, Кузьміна та Аксьонова
13:55
росія хакер
Хакери з Росії атакували передвиборчі сайти кандидатів у президенти Чехії
13:48
ізраїль україна
В Україні повідомили про домовленість щодо передачі Ізраїлем технологій розумного оповіщення про ракети та дрони
13:39
Ексклюзив
Валерій Герасимов
Відсутність ракетних обстрілів буде свідчити, що Герасимов запропонував Путіну новий план, - військовий експерт Самусь
13:31
російські хакери
Україна здійснила "революцію" у своєму кіберзахисті на тлі атак РФ, - французький генерал Боннемезон
13:25
ЗСУ прапор
Росія оголосила про нібито захоплення Соледара. У ЗСУ спростували
13:22
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
Кулеба заявив, що на саміті Україна - ЄС однією з тем будуть попередні переговори щодо вступу
13:16
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Росіяни змінили юридичну адресу ЗАЕС, тепер вона "підпорядкована" Москві
13:10
ЗСУ
Довіра українців до Збройних Сил України зросла до 96%, - опитування КМІС
13:03
Ексклюзив
100 тисяч розбрату. Чи варто рахувати гроші військових?
12:57
Воєнний злочинець
Поліцейські ідентифікували військового РФ, який катував та грабував мешканців Київщини під час окупації
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV