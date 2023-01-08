Міноборони Білорусі оголосило про проведення спільних авіанавчань з Росією

Про це заявив пресцентр міністерства.

"З 16 січня до 1 лютого 2023 року пройде спільне льотно-тактичне навчання з авіаційними підрозділами збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації, що входять до складу авіаційного компоненту РГВ(с)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 8 січня до Білорусі прибула авіаскладова воєнно-космічних сил РФ. Також повідомляється, що під час проведення льотно-тактичного навчання будуть залучені всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Білорусі.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що у ніч з 6 на 7 січня до Білорусі перекинули ще один ешелон із російськими солдатами.

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