Міноборони Білорусі оголосило про проведення спільних авіанавчань з Росією
Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Росією льотно-тактичних навчань з 16 січня по 1 лютого
Про це заявив пресцентр міністерства.
"З 16 січня до 1 лютого 2023 року пройде спільне льотно-тактичне навчання з авіаційними підрозділами збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації, що входять до складу авіаційного компоненту РГВ(с)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 8 січня до Білорусі прибула авіаскладова воєнно-космічних сил РФ. Також повідомляється, що під час проведення льотно-тактичного навчання будуть залучені всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Білорусі.
- Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що у ніч з 6 на 7 січня до Білорусі перекинули ще один ешелон із російськими солдатами.
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