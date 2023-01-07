За останні 2 дні РФ могла перекинути у Білорусь щонайменше 1,5 тис. солдат, - Гаюн

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією джерела, 7 січня, о 02:10, через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов спецешелон із 15-ма пасажирськими вагонами. Він прямував до Вітебська, а у вагонах перебували 700-800 російських солдатів.

Добою раніше, вночі 6 січня, росіяни виконали ідентичний маршрут. У вагонах до Вітебська також прибуло 700-800 російських військових.

"Таким чином, за останні два дні до Вітебська могло бути перекинуто мінімум 1400-1600 солдатів ЗС РФ. Додатковим підтвердженням є те, що ввечері 6 січня в різних місцях міста було помічено солдатів ЗС РФ, які ходили групами по кілька осіб і відвідували магазини", - пише Гаюн.

2 січня стало відомо, що міноборони Білорусі продовжило спільні з російською армією навчання до 8 січня.

5 січня стало відомо, що Росія передала збройним силам Білорусі нову партію бронетранспортерів БТР-82А.

6 січня до Білорусі прибули два чергові ешелони із військовою технікою Росії, зокрема КамАЗи, Урали, БАЗи з символікою Z.

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