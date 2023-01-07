За останні 2 дні РФ могла перекинути у Білорусь щонайменше 1,5 тис. солдат, - Гаюн
У ніч з 6 на 7 січня до Білорусі перекинули ще один ешелон із російськими солдатами
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
За інформацією джерела, 7 січня, о 02:10, через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов спецешелон із 15-ма пасажирськими вагонами. Він прямував до Вітебська, а у вагонах перебували 700-800 російських солдатів.
Добою раніше, вночі 6 січня, росіяни виконали ідентичний маршрут. У вагонах до Вітебська також прибуло 700-800 російських військових.
"Таким чином, за останні два дні до Вітебська могло бути перекинуто мінімум 1400-1600 солдатів ЗС РФ. Додатковим підтвердженням є те, що ввечері 6 січня в різних місцях міста було помічено солдатів ЗС РФ, які ходили групами по кілька осіб і відвідували магазини", - пише Гаюн.
- 2 січня стало відомо, що міноборони Білорусі продовжило спільні з російською армією навчання до 8 січня.
- 5 січня стало відомо, що Росія передала збройним силам Білорусі нову партію бронетранспортерів БТР-82А.
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