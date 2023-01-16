Гаюн: РФ перекинула в Білорусь винищувачі та транспортні літаки
До Білорусі на військовий аеродром у Барановичах із Росії прилетіли щонайменше 8 винищувачів і 4 вантажні борти
Про це повідомив "Беларускі Гаюн".
За інформацією моніторингової групи, 15 січня на військовий аеродром у Барановичах із РФ прилетіли щонайменше 8 винищувачів ВКС РФ. Спочатку приземлилися чотири винищувачі Су-34, далі - чотири Су-30.
"Точно відомо, що два Су-30СМ прямували з Курська (РФ). Примітно, що до прильоту сьогоднішніх винищувачів у Барановичах і так дислокувалися два Су-34 ВКС РФ", - наголошує "Гаюн".
Крім того, у проміжку від 12:46 до 17:50 до Барановичів прилетіли три транспортні літаки Ан-12 та ще один Ан-26. Три з них прямували з РФ, а один перебував у Мачулищах і перелетів до Барановичів, звідки відлетів о 14:05.
"За нашими даними, мінімум частину та бортів щось привезли - цілком імовірно, що боєприпаси для винищувачів", - розповідають у "Гаюні".
Ймовірно, метою такого перекидання літаків є участь у навчаннях Росії та Білорусі, які розпочнуться 16 січня та триватимуть до 1 лютого.
- 8 січня Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Росією льотно-тактичних навчань з 16 січня по 1 лютого. Під час проведення навчань будуть залучені всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Білорусі. Того ж дня до Білорусі прибуло 12 гелікоптерів ВКС РФ.
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