Розмови про загрозу вторгнення з Білорусі є намаганням відтягнути ЗСУ від фронту, - розвідка

Про це він заявив у коментарі "Радіо Свобода".

"Існує певний механізм оцінки загроз, є певні маркери, за якими ми оцінюємо ймовірність тієї чи іншої дії. Ми постійно стежимо за будь-якими змінами ситуації в Білорусі. Сьогодні воєнна розвідка України не фіксує на території Білорусі ознак створення ударного угруповання. російська армія в Білорусі здійснює завдання ударів по мирних містах та цивільній інфраструктурі України, проводить навчання та готує мобілізованих. Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій. Розмови про можливе вторгнення в Україну з боку Білорусі – це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій", – заявив представник ГУР МО України.

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Окрім цього, за словами Андрія Черняка, воєнна розвідка України відстежує те, що відбувається на території Білорусі, оскільки там є російські військові.

"Нам доводиться вести в Білорусі розвідку – ми цього не приховуємо. У разі вторгнення сили окупантів буде знищено", – підсумував представник воєнної розвідки України.

16 січня стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил).

17 січня очільник Рівненської ОВА Коваль заявив, що один із тренувальних польотів РФ та Білорусі може стати не тренувальним.

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