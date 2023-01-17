Про це він розповів в етері Еспресо.

"Прихованої мобілізації у Білорусі немає, але всіх перерахували. Військкомати відзвітували, що вони звірили дані 95% призовників та резервістів, відповідно, тільки 5% незнайдені. Але я скажу, що довіряти офіційній білоруській статиці – це себе не поважати й те, що нам розповідають військкомати, треба ділити на два. На мою думку, вони змогли знайти максимум 15 %, але з усім тим вони готові роздавати повістки. Тобто у будь-який час люди можуть почати отримувати повістки по адресах, за якими вони мешкають", - прокоментував головний редактор "Європейського радіо для Білорусі".

Павло Свердлов зауважив щодо прихованої мобілізації, що її не буде, бо вони не зможуть її приховано провести, щоб ми не змогли це не помітити.

"Мобілізація буде явним кроком, який свідчитиме про підготовку наступу з Білорусі, але поки цього немає. А зараз є лише підготовка на білоруській території російських військових, які стоять у наметових таборах, живуть у казармах, до них приїздить російська техніка та інструктори. Ось така зараз участь Білорусі у війні, і ми пам'ятаємо, як Лукашенко запевняв всіх, що Білорусь не бере участь у війні, однак це не перешкоджає Лукашенку допомагати Путіну навчати російських мобілізованих вбивати українців. Ми розуміємо, що після певного періоду підготовки вони всі опиняться на фронті, де росіянам зараз не вистачає особистого складу", - розказав Свердлов.

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