Навчання в Білорусі. Повітряні сили України поки не бачать загрози

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Територія Білорусі з початку війни використовувалася російською авіацією для завдання ударів. Так само як їхні аеродроми, де дислокують зенітні ракетні системи, оперативно-тактичні комплекси такі як "Іскандер, теж використовувалися з перших днів війни", - зазначив Ігнат.

Він наголосив, що військові навчання - це постійний процес у "військовому організмі".

Нагадаємо, 19 грудня представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський заявив, що роль білоруської території у війні буде підвищуватися.

Про спільні навчання російських та білоруських військових детально писав український журналіст, військовий експерт Сергій Згурець у статті від 9 січня.

14 січня повідомлялося, що до Білорусі прибуло ще два ешелони з окупантами і технікою.

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