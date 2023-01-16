Навчання в Білорусі. Повітряні сили України поки не бачать загрози
Спільні з Росією авіаційні навчання на території Білорусі поки не несуть загрози для України
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Територія Білорусі з початку війни використовувалася російською авіацією для завдання ударів. Так само як їхні аеродроми, де дислокують зенітні ракетні системи, оперативно-тактичні комплекси такі як "Іскандер, теж використовувалися з перших днів війни", - зазначив Ігнат.
Він наголосив, що військові навчання - це постійний процес у "військовому організмі".
- Нагадаємо, 19 грудня представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський заявив, що роль білоруської території у війні буде підвищуватися.
- Про спільні навчання російських та білоруських військових детально писав український журналіст, військовий експерт Сергій Згурець у статті від 9 січня.
- 14 січня повідомлялося, що до Білорусі прибуло ще два ешелони з окупантами і технікою.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.93
Купівля 39.93Продаж 40.65
-
EUR
Купівля 42.05Продаж 43.1
- Актуальне
- Важливе