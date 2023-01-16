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Навчання в Білорусі. Повітряні сили України поки не бачать загрози

16 січня, 2023 понедiлок
13:09
Суспільство Білорусь, війська Білорусі

Спільні з Росією авіаційні навчання на території Білорусі поки не несуть загрози для України

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Територія Білорусі з початку війни використовувалася російською авіацією для завдання ударів. Так само як їхні аеродроми, де дислокують зенітні ракетні системи, оперативно-тактичні комплекси такі як "Іскандер, теж використовувалися з перших днів війни", - зазначив Ігнат.

Він наголосив, що військові навчання - це постійний процес у "військовому організмі".

  • Нагадаємо, 19 грудня представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський заявив, що роль білоруської території у війні буде підвищуватися.
  • Про спільні навчання російських та білоруських військових детально писав український журналіст, військовий експерт Сергій Згурець у статті від 9 січня.
  • 14 січня повідомлялося, що до Білорусі прибуло ще два ешелони з окупантами і технікою.

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