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Аналітика

Бої за Бахмут та Соледар. Авіаційні навчання в Білорусі: загрози та наслідки. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
9 січня, 2023 понедiлок
21:07
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Російська Федерація здійснює розгортання своєї військової авіації в Білорусі. У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що розгортання авіаційних сил РФ буде проходити в рамках спільних навчань, які розпочнуться 16 січня

Навчання військової авіації в Білорусі з 16 січня до 1 лютого

Зараз Російська Федерація здійснює розгортання своєї військової авіації в Білорусі. У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що розгортання авіаційних сил РФ буде проходити в рамках спільних навчань, які розпочнуться 16 січня. Також зазначається, що будуть залучені всі білоруські аеродроми, проте кількість техніки, яку РФ має перекинути до Білорусі, не вказується. Також в Білорусі продовжуються наземні військові навчання та продовжується перекидання російських мобілізованих до цієї країни. Наш Генштаб продовжує стверджувати, що ознак формування ударної сили російськими військами поки що немає, проте наші ЗСУ готові до будь-яких несподіванок від противника.

Військові аеродроми Білорусі в зоні ураження артилерії ЗСУ

В ситуації, що складається на території Білорусі дуже важливі деталі. Саме тому спробуємо проаналізувати поточну ситуацію та загрози з території Білорусі з керівником "Білого легіону" Сергієм Бульбою.

За словами Сергія Бульби, під час авіаційних навчань в Білорусі росіяни будуть використовувати аеродроми "Лунінець" та "Зябровка", як основні. Тому несподіванки від цього не повинно бути. Оскільки саме ці аеродроми вони активно використовують від початку вторгнення на територію України. Відстань від військового аеродрому "Зябровка" до кордону з Україною складає 30 км, а від "Лунінець" понад 40 км. Білоруський громадський діяч наголосив, що ці аеропорти є чудовою ціллю для українських РСЗВ "Himars", а також для ствольної артилерії. Адже відстань дуже мала. Також Бульба розповів, що на військовій авіабазі в Мачулищах постійно спостерігається активність російської авіації. Зокрема, гелікоптерів та літаків.


Російський винищувач-перехоплювач дальньої дії Міг-31

Росія може використати системи С-300 для провокацій з території Білорусі

Сергій Бульба вважає, що до інформації про розміщення на летовищі "Зябровка" комплексів ППО С-300 потрібно ставитись неоднозначно. Оскільки ці комплекси є різної модифікації і РФ вивозила з території Білорусі системи, які можуть досягати цілі на відстані 300 км. Тому, за його словами, навіть якщо РФ і перекине для провокацій системи С-300, то це будуть модифікації, які можуть вражати ціль на відстані не більше 70 км. Системи С-300 дальністю 300 км, за інформацією Бульби, були перекинуті ближче до Мінська. Адже запас ракет до цих комплексів закінчується. Ще влітку у спільній заяві білоруської та російської влади було заявлено, що на територію Білорусі були перекинуті системи С-300, С-400 та "Іскандер. Проте точна кількість цих систем ППО на території Білорусі невідома.

Російська армія кидає на захоплення Бахмута величезні сили

На думку військового історика Романа Пономаренка, бої за Бахмут найбільше схожі з Верденською битвою. Тоді німецькі війська понад 10 місяців штурмували французький фронт. Німецька армія зазнала поразки та колосальних втрат. За словами Пономаренка, це саме зараз спостерігається біля Бахмута. Бої за місто тривають понад 6 місяців. Російська армія залучила для захоплення Бахмута величезні сили, проте до цього часу успіху немає. За цей період місто втратило стратегічне значення для росіян, яке воно мало ще влітку. Тому, на думку історика, навіть захопивши місто Бахмут, хорошого результату для росіян це не становитиме. Оскільки український фронт не розвалиться і бої будуть тривати далі.


Бої на Сході України станом на початок січня

Оголошення мобілізації у РФ

Роман Пономаренко переконаний, що російське командування робить висновки й змінює тактику у війні проти України. В першу чергу це стосується мобілізації. Адже під час першої хвилі мобілізації, військові були кинути на фронт без всілякої підготовки й це ніяк не допомогло змінити ситуацію на фронті. В Росії продовжується мобілізація. Історик вважає, що вона в Росії триватиме постійно і потрібно готуватись до того, що готувати мобілізованих будуть краще. Їх не будуть відразу скеровувати на передню лінію фронту, а будуть більш серйозно готувати до боїв проти української армії.

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