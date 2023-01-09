Ворог намагається забезпечити обхід Бахмута, який витримує фронтальні атаки, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Бахмут та Соледар - це дві ділянки фронту, які залишаються найгарячішими. Туди буде відправлено підкріплення ЗСУ, щоб не допустити просування противника у глиб нашої території. Відбити атаки ворога, які є регулярними та виснажливими. Стабілізувати ситуацію навколо Соледара. Соледар, Яковлівка, Підгородне розташовані на Північ від Бахмута і є напрямком, де ворог намагається забезпечити обхід Бахмута, який витримує фронтальні атаки", - пояснив Згурець.

За словами експерта, бойові дії тривають також у зоні Кліщіївки, де ворог теж намагається з Півдня Донеччини пробити оборону ЗСУ.

"Всі ці напрямки обходу скеровані ворогом на те, щоб вийти на шляхи забезпечення. Але ці шляхи розташовані значно далі, ніж Соледар та Кліщіївка. Навряд можна говорити про перспективу оточення Бахмута ворогом. Противник кидає на Бахмут усі ресурси, які у нього є. Ворог перекинув боєприпаси та артсистеми у Бахмут, щоб забезпечити щільність артилерійських обстрілів", - додав Згурець.

Лейтенант, командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України Євгеній Оропай зазначив, що вночі біля Бахмута відбулося кілька ворожих піхотних штурмів

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин спробував виправдати важливість шахт навколо Бахмута та Соледара, заявивши, що вони мають "унікальні та історичні захисні споруди", які діють як "мережа підземних міст"

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