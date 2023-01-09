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Війна з Росією: хроніка
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В ISW сказали, що стоїть за заявами Пригожина про "мережу підземних міст" навколо Бахмута 

9 січня, 2023 понедiлок
07:54
війна з Росією Євген Пригожин

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин спробував виправдати важливість шахт навколо Бахмута та Соледара, заявивши, що вони мають "унікальні та історичні захисні споруди", які діють як "мережа підземних міст"

Про це повідомляє ISW.

Такі заяви Пригожина, ймовірно, є спробою пояснити повільний темп просування вагнерівців навколо Бахмута, але також може частково пояснити його багатомісячну та дорогу рішучість встановити контроль над територією, наголошують експерти.

Зазначається, колишній російський офіцер та блогер розкритикував Пригожина та російських командирів, заявивши, що всі знали про існування цих шахт при розробці плану наступу, і відкинув твердження про наявність у цьому районі історичної зброї.

Блогер зазначив, що навіть якщо війська захоплять Соледар, Пригожин та російські військові програють стратегічно через те, що кинуть свої найкращі сили у бій на виснаження.

Також фінансист ПВК Вагнера продовжує публічно об'єднуватися з обраними російськими губернаторами, прагнучи посилити свій вплив і просувати особисті інтереси в Росії.

Губернатор Курської області Роман Старовойт відвідав тренувальну базу Вагнера. Російські ЗМІ стверджували, що Старовойт навіть отримав пропозицію підписати контракт із Вагнером, від якого він відмовився через свої громадянські обов'язки.

"Деякі російські ЗМІ навіть представили візит Старовойта на полігон як приклад поведінки для російського політика, що ще більше підвищило імідж Пригожина як патріотичного лідера воєнного часу в російському інформаційному просторі. Ймовірно, Пригожин намагається заручитися підтримкою легалізації Вагнера у Росії", - додають в Інституті.

  • Раніше Reuters з посиланням на джерела в Білому дому писав, що Пригожин має намір отримати контроль над соляними та гіпсовими шахтами Бахмута.
  • Згодом Пригожин пояснив, для чого Росії потрібен Бахмут. За його словами, "околиці Бахмута - комплекс населених пунктів, які створюють єдину систему оборони. Це унікальний ландшафт, яри та висоти, що є природними тунелями".

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Росія
Донеччина
Бахмут
Військові новини
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