Для спільних авіанавчань з РФ у Білорусь прибуло вже 12 військових гелікоптерів, очікуються й літаки, - білоруський опозиціонер Латушко
Павло Латушко, заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, білоруський дипломат, зазначив, з 16 січня по 1 лютого, при стартах російських та білоруських винищувачів з аеродромів Білорусі в Україні буде оголошуватися кожного разу повітряна тривога
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Відомо, що міністерством оборони Білорусі заявлено про проведення спільних авіаційних навчань ВПС РБ та ВКС РФ і буквально вчора, 8 січня, прибуло у Білорусь 12 військових гелікоптерів. Зрозуміло, що будуть й літаки найближчим часом. Відповідно, з 16 січня по 1 лютого, як заявлені дати проведення цих спільних авіанавчань, при стартах російських та білоруських винищувачів та гелікоптерів з аеродромів Білорусі, які Лукашенко надає за наказом Путіна, в Україні буде оголошуватися кожного разу повітряна тривога. І це просто знущання з українського населення", - підкреслив білоруський опозиціонер.
Павло Латушко підсумував, що у цьому роль та вклад вусатого диктатора, щоб знущатися з українців та України, тому це не повинно зійти Лукашенку з рук.
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