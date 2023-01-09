Про це він розповів в етері Еспресо.

"Відомо, що міністерством оборони Білорусі заявлено про проведення спільних авіаційних навчань ВПС РБ та ВКС РФ і буквально вчора, 8 січня, прибуло у Білорусь 12 військових гелікоптерів. Зрозуміло, що будуть й літаки найближчим часом. Відповідно, з 16 січня по 1 лютого, як заявлені дати проведення цих спільних авіанавчань, при стартах російських та білоруських винищувачів та гелікоптерів з аеродромів Білорусі, які Лукашенко надає за наказом Путіна, в Україні буде оголошуватися кожного разу повітряна тривога. І це просто знущання з українського населення", - підкреслив білоруський опозиціонер.

Павло Латушко підсумував, що у цьому роль та вклад вусатого диктатора, щоб знущатися з українців та України, тому це не повинно зійти Лукашенку з рук.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що у ніч з 6 на 7 січня до Білорусі перекинули ще один ешелон із російськими солдатами.

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Росією льотно-тактичних навчань з 16 січня по 1 лютого