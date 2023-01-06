Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

Заступник міністра оборони Андрій Жук розповів, що підготовка спільних сил РФ та Білорусі "удосконалюватиметься". Наприкінці 2023 року на території Білорусі розпочинається спільне льотне тактичне вчення, а далі буде організовано спільні штабні тренування.

"Одним з етапів нашої підготовки буде спільне навчання, яке відбудеться наприкінці року, "Щит Союзу – 2023", - додав заступник міністра.

Він також розповів, що з кінця жовтня 2022 року на території РБ проводиться підготовка спільного угруповання військ РФ та Білорусі за однією програмою і зі спільними інструкторами. Солдатам, за його словами, провели вогневий і медичний вишкіл та "інженерну підготовку".

"На сьогодні можна констатувати, що регіональне угруповання військ до захисту Союзної держави готове", - додав Жук.

19 грудня представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський заявив, що роль білоруської території у війні буде підвищуватися.

22 грудня британська розвідка повідомила, що Збройні сили Білорусі взяли на себе навчання мобілізованих російських резервістів, хоча РФ традиційно вважала білоруські війська нижчими за власні сили. До такого кроку Росія вирішила вдатися через брак власних кадрів, багато з яких дислоковані в Україні чи загинули.

Пізніше Міноборони Великої Британії заявило, що імовірно, Росія перекинула на навчання в Білорусь частини 1-ї гвардійської танкової армії РФ.

2 січня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що Білорусь продовжила спільні з Росією військові навчання до 8 січня. Військові навчання на території Білорусі тривають із 29 квітня, тобто вже 36 тижнів.

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