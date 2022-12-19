Про це він розповів в етері Еспресо.

"Білоруська пропаганда виставляє Україну як загрозу, як ту країну, яка збирається нападати на Білорусь, тому треба бути готовими, а навіть діяти на випередження. Відповідно, проводиться прихована мобілізація у Білорусі, перевіряються резерви, приходять до військовозобов'язаних чоловіків для перевірки їхньої наявності та готовності", - розказав представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі.

Валерій Ковалевський додав, що зараз на білоруській території перебуває недостатня кількість російських та білоруських військових для здійснення наступальних дій.

"Однак, завозяться інженерні частини, які є скелетом військ, тому що довезти живу силу та техніку не забере багато часу. Тобто тенденція йде у бік того, що роль білоруської території у цьому конфлікті буде підвищуватися", - підкреслив Ковалевський.