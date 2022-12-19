Роль білоруської території у війні буде підвищуватися, росіяни завозять інженерні частини військ, - представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі
Валерій Ковалевський, представник із закордонних справ Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі, зазначив, що інженерні частини є скелетом військ, а живу силу та техніку завжди швидше перекидати
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Білоруська пропаганда виставляє Україну як загрозу, як ту країну, яка збирається нападати на Білорусь, тому треба бути готовими, а навіть діяти на випередження. Відповідно, проводиться прихована мобілізація у Білорусі, перевіряються резерви, приходять до військовозобов'язаних чоловіків для перевірки їхньої наявності та готовності", - розказав представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі.
Валерій Ковалевський додав, що зараз на білоруській території перебуває недостатня кількість російських та білоруських військових для здійснення наступальних дій.
"Однак, завозяться інженерні частини, які є скелетом військ, тому що довезти живу силу та техніку не забере багато часу. Тобто тенденція йде у бік того, що роль білоруської території у цьому конфлікті буде підвищуватися", - підкреслив Ковалевський.
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